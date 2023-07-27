Четырехлетнего мальчика нашли живым в лесу спустя почти двое суток поисков В Туве нашли живым четырехлетнего мальчика спустя почти двое суток поисков

Фото: МЧС России

В Туве пропавшего четырехлетнего мальчика нашли живым в лесу спустя почти двое суток поисков, сообщил глава республики Владислав Ховалыг в своем Telegram-канале. По его словам, ребенок находился в двух с половиной километрах от родного села Хайыракен, уточняет KP.RU. В целом мальчик не пострадал, но получил переохлаждение и был искусан комарами.

Считаю, что Начын вместе с мамой должны пройти обследование в Кызыле, отдохнуть и реабилитироваться после такого происшествия, — написал Ховалыг.

Ребенка нашли утром 27 июля. Первые четыре часа после исчезновения мальчика родители пытались найти его своими силами, но после обратились в полицию. В поисках участвовали около 400 человек, среди них сотрудники СК, спасатели, волонтеры и местные жители. Потерявшегося ребенка обнаружили трое волонтеров во время очередного обхода.

Мать мальчика ранее рассказала, что это уже не первый раз, когда он самостоятельно покидает дом. Она отметила, что на момент исчезновения с ребенком находился ее брат, который параллельно занимался делами по хозяйству. Женщина подчеркнула, что мальчик не ориентируется на местности. Из-за этого он не мог самостоятельно вернуться домой. При этом мать уточнила, что скандалов и проблем в семье, которые могли бы стать причиной ухода из дома, не было.