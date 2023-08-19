Ребенок и женщина пострадали на соревнованиях по стрельбе в Электростали

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковной Электростали четырехлетний мальчик и женщина получили ранения во время соревнований по стрельбе, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. По информации телеканала, оба пострадавших получили травмы лица и головы. Причины произошедшего не называется.

На стадионе «Кристалл» в Электростали четырехлетний ребенок и 54-летняя женщина пострадали на соревнованиях по стрельбе, их госпитализировали. У них обоих повреждения лица и головы, — рассказал источник.

По данным Telegram-канала «112», мальчик с женщиной пострадали из-за отлета гильз. Уточняется, что угрозы для их жизней нет. Правоохранительные органы разбираются в причинах произошедшего.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что в подмосковной Кубинке во время соревнований по стрельбе ранили семилетнего мальчика. По информации канала, ребенка экстренно госпитализировали в местную больницу в состоянии средней тяжести. По предварительным данным, мальчик пострадал во время одного из этапов стрельбы из пневматического оружия.