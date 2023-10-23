Четырех человек с огнестрельными ранениями нашли на даче в Якутии СК возбудил уголовное дело после обнаружения четырех тел на даче в Мирном

Фото: СУ СК России по Республике Саха (Якутия)

Двух мужчин и двух женщин обнаружили застреленными на дачном участке в городе Мирном в Якутии, сообщается в официальном Telegram-канале регионального управления Следственного комитета (СК) РФ. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц), — говорится в сообщении на сайте якутского СК.

Двух мужчин в возрасте 45 лет и 42 лет, а также двух женщин в возрасте 37 лет и 36 лет обнаружили мертвыми на дачном участке в городе Мирном. На их телах зафиксированы огнестрельные ранения. Следствие выясняет все обстоятельства случившегося и устанавливает личности погибших.

Ранее сообщалось, что пара из приморского города Артема спустя 18 лет с момента совершения преступления осуждена за убийство шестерых человек. По данным правоохранителей, среди жертв — двое детей, которым на момент смерти было десять и 12 лет. Мужчине назначили 21 год исправительной колонии строго режима, женщине — 19 лет исправительной колонии общего режима.