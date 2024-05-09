Четыре украинских дрона сбили под Белгородом в День Победы

Фото: МО Украины

Средства противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. По информации ведомства, ВСУ атаковали регион днем 9 мая.

Около 15:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Утром также сообщалось, что над территорией Белгородской области сбили два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. О пострадавших информации не поступало.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что беспилотные летательные аппараты нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу «Салаватнефтеоргсинтез» в Башкирии. По его информации, в результате атаки на территории предприятия начался пожар. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что два беспилотных летательных аппарата самолетного типа были уничтожены над территорией региона. По его данным, инцидент произошел в Клинцовском районе. Глава региона уточнил, что пострадавших и разрушений нет.