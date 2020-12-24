Четыре самолёта Минобороны вылетели в Крым для борьбы с COVID-19

https://static.news.ru/photo/001738ac-45bd-11eb-836b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

На территории Ялты и Севастополя по поручению президента России Владимира Путина в ближайшее время развернут мобильные госпитали для оказания помощи гражданам, заразившимся коронавирусной инфекцией нового типа. В четверг, 23 декабря, Минобороны начало переброску в Крым военнослужащих и медицинского оборудования.

Глава ведомства Сергей Шойгу отдел приказ 100 военным мобильного госпиталя на штатной технике осуществить марш-бросок из Севастополя в Ялту длиной в 80 км. В переброске будут использованы 25 специальных машин. Из Ростова-на-Дону в Крым уже вылетели четыре самолёта с медиками, специальным оборудованием и имуществом.

Всего в составе медицинского подразделения будет переброшено 100 военнослужащих и около 100 тонн материальных средств, — приводит сообщение от Минобороны «Российская газета».

На сегодняшний день в Крыму, по последней информации, коронавирусом заразились 22 463 человека, вылечились 16 938 пациентов, скончались 444 местных жителя.

Как ранее передавал NEWS.ru, уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в российской армии на 37% ниже, чем в общем по стране. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе заседания общественного совета ведомства.