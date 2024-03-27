Четыре самолета не долетели до Улан-Удэ из-за непогоды Директор аэропорта Байкал Гармаев: четыре рейса перенаправили в Иркутск

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Четыре самолета не долетели до Улан-Удэ из-за непогоды, сообщает «КП-Иркутск». Генеральный директор аэропорта Байкал Дмитрий Гармаев рассказал изданию, что все четыре рейса из-за сильных порывов ветра перенаправили в Иркутск. Они ушли на запасной аэродром. Кроме того, задерживается рейс, следовавший из Улан-Удэ в Иркутск.

Причиной стали сильные порывы ветра. Из-за непогоды самолеты ушли на запасной аэропорт в Иркутск, — рассказал Гармаев.

В аэропорту подчеркнули, что никаких инцидентов во время посадки не произошло. Сейчас там ждут улучшения погоды, чтобы направить самолеты обратно. Тем временем в социальных сетях пассажир одного из рейсов рассказал, что самолет сильно трясло из-за ветра. По его словам, приземлиться удалось только со второго раза.

Сильнейшая турбулентность. Дети тряслись, взрослые молились и плакали, — написал пассажир.

По данным Гидрометцентра России, в Улан-Удэ температура воздуха опустилась до минус 5 градусов. Ожидаются порывы ветра до 20 м/с. В Иркутске порывы ветра могут составить до 15–17 м/с.

Ранее несколько самолетов, которые направлялись в Сочи, ушли на запасные аэродромы из-за непогоды. Также отмечается, что на месте воздушной гавани развернут оперативный штаб, все службы усилены для быстрого обслуживания пассажиров.