Четыре петербуржца напали на незнакомку с топором и ножом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четверо мужчин напали на жительницу Санкт-Петербурга на улице Маршала Казакова с топором, ножом и газовым баллончиком, сообщила «Фонтанка». Злоумышленники подкараулили женщину у дома и пригрозили ей расправой, если она не отдаст им все ценные вещи.

По информации издания, незнакомцы забрали у пострадавшей два мобильных телефона, украшения, 13 тысяч рублей наличными, а также заставили перевести им еще 11 тысяч рублей на карту. Перед уходом они оставили женщине свой номер телефона, чтобы она перевела им еще 100 тысяч рублей.

Сразу же после происшествия она обратилась в полицию. Составить фоторобот удалось лишь на одного мужчину. По словам пострадавшей, у него было разорвано ухо.

В ходе проведения следственных мероприятий недалеко от места происшествия был найден топор. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о разбое.

В подмосковной Балашихе тем временем задержали мужчину, устроившего стрельбу по дворе жилого комплекса «Измайловский лес». По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина попытался уговорить приехавших по вызову сотрудников не арестовывать его, поскольку в этот день у одного из его детей был день рождения.