Четыре населенных пункта в Курской области обесточены из-за обстрела ВСУ Старовойт: четыре населенных пункта в Курской области остались без электричества из-за обстрела ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четыре приграничных населенных пункта Глушковского района Курской области остались без электричества из-за обстрела ВСУ, сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. По словам губернатора, подача тока прекратилась в селах Волфино и Попово-Лежачи, а также в поселках Теткино и Краснооктябрьском. Старовойт отметил, что рабочие приступили к ликвидации последствий обстрела. В общей сложности на территории региона зафиксировали шесть прилетов вражеских снарядов.

Сегодня под огонь ВСУ попало село Волфино Глушковского района. Зафиксировано шесть прилетов. В результате обстрела повреждены линии электропередач. Обесточено несколько населенных пунктов района: села Волфино и Попово-Лежачи, поселки Теткино и Краснооктябрьский. Бригады уже приступили к ликвидации последствий обстрела: электроснабжение будет восстановлено в кратчайшие сроки, — написал Старовойт.

8 января губернатор Курской области сообщил, что ВСУ обстреляли поселок Теткино. По его словам, было зафиксировано не менее десяти попаданий. В результате обстрела было нарушено энергоснабжение населенного пункта и прилегающего села Попово-Лежачи, никто не пострадал.

29 декабря прошлого года Старовойт рассказал, что село Гуево и поселок Теткино попали под минометный обстрел. В результате ударов по Теткино оказались разрушенными жилой дом и газовая труба, также была повреждена линия электроснабжения.