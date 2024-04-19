Шесть населенных пунктов под Тюменью оказались в водной ловушке Власти Тюменской области сообщили, что шесть населенных пунктов отрезаны водой

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

В Тюменской области шесть населенных пунктов оказались отрезаны большой водой, сообщили ТАСС в администрации региона. Речь идет о поселениях в Ишимском, Абатском, Казанском и Викуловском районах. Проводится эвакуация населения.

Власти организовали временные посты пожарной охраны для обеспечения безопасности. Такие пункты развернули в деревнях Рагозина и Орловка (Ишимский район), Назарово (Абатский), Жигули и Тюлешов Бор (Викуловский), Малые Ярки (Казанский).

Губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале сообщил, что регион столкнулся с самым масштабным паводком за долгие годы. По его данным, такого уровня воды в области не фиксировали с 1947 года.

Специалисты и волонтеры укрепляют дамбы, отсыпают дороги. Постоянно идет мониторинг состояния гидротехнических сооружений. Возле дамб круглосуточно дежурит караул. Самое главное — эвакуировать людей из опасных районов. Медлить нельзя, — добавил губернатор.

Ранее глава Казанского района Татьяна Богданова сообщила, что вода из реки Ишим дошла до всех населенных пунктов Тюменской области, находящихся под угрозой паводка. По ее словам, уровень воды в реке на гидропосте в селе Ильинка составляет 884 сантиметра. В общей сложности затоплены 93 дома, отметила Богданова.

Она уточнила, что насыпь в Огнево по-прежнему держит воду, в скором времени ее укрепят. При этом за последние сутки уровень воды в Ишиме на гидропосте в Ильинке снизился на семь сантиметров.