Четыре поселка в Курской области попали под удар ВСУ Старовойт: ВСУ обстреляли четыре населенных пункта в Курской области

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины обстреляли четыре населенных пункта в Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт. По его словам, пострадавших среди мирных жителей нет. Различные разрушения зафиксированы в частных домовладениях и на территории одного предприятия.

Сегодня утром со стороны ВСУ обстреляны населенные пункты Кореневского и Глушковского районов. В деревне Внезапное Кореневского района зафиксировано девять прилетов. Никто из жителей не пострадал. Есть разрушения на территории агрофирмы «Южная», — написал Старовойт.

Глава региона добавил, что ВСУ также атаковали поселок Теткино, деревню Успеновка и село Попово-Лежачи. В Теткино в результате взрывов получили повреждения несколько домовладений.

Ранее ВСУ обстреляли Белгород. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, над регионом было сбито восемь снарядов реактивных систем залпового огня «Вампир». В результате атаки два человека погибли и еще трое пострадали. Различные повреждения зафиксировали в семи многоквартирных домах, четырех хозяйственных и социальных объектах. Кроме этого, были повреждены 15 автомобилей.