Четыре дрона ВСУ сбиты над российским регионом Богомаз: четыре украинских беспилотника сбиты над Брянской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены силами ПВО над Брянской областью, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. По его словам, два дрона сбиты над Карачевским районом, еще по одному беспилотнику — над территориями Трубчевского и Комаричского районов.

Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте, — написал глава региона.

Накануне Богомаз сообщал, что силы ПВО за ночь уничтожили над территорией Брянской области также четыре беспилотника Вооруженных сил Украины. По его словам, три атаки были направлены на Трубчевский район и одна — на Суражский. Первая атака случилась примерно в два часа ночи, а последняя — в семь утра. Отмечается, что в результате никто не пострадал. Также в регионе удалось избежать разрушений.

Как уточнили в Минобороны России, российские системы противовоздушной обороны в ночь на 2 июля перехватили 11 украинских беспилотников. Так, по четыре БПЛА сбито над территорией Брянской и Белгородской областей. Еще три летательных аппарата российские силы противовоздушной обороны сбили над территорией Республики Крым. О пострадавших и разрушениях не сообщается.