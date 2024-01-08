Четыре человека погибли в результате ДТП в Новосибирской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России. Также травмы получил ребенок, он госпитализирован.
Мужчина, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser Prado, двигался по автодороге Р-254 «Иртыш» со стороны города Омска в направлении Новосибирска. По предварительной информации, он выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным автомобилем Toyota Spacio, — рассказали в ведомстве.
В результате погибли оба водителя, а также две пассажирки иномарок. Еще один несовершеннолетний пассажир Toyota Spacio в тяжелом состоянии госпитализирован в районную больницу.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее два человека погибли в результате столкновения трех автомобилей в Андроповском округе Ставропольского края, еще трое получили серьезные травмы. ДТП произошло 7 января около 19:00 мск на 303-м километре трассы «Кавказ».
Также сообщалось, что массовое ДТП произошло на проспекте Мира в столице. Там сначала столкнулись два автомобиля, затем на этом же месте еще шесть. По данным столичного главка МВД, в первой аварии пострадал один человек.