Четыре человека погибли в ДТП под Новосибирском

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Четыре человека погибли в результате ДТП в Новосибирской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России. Также травмы получил ребенок, он госпитализирован.

Мужчина, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser Prado, двигался по автодороге Р-254 «Иртыш» со стороны города Омска в направлении Новосибирска. По предварительной информации, он выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным автомобилем Toyota Spacio, — рассказали в ведомстве.

В результате погибли оба водителя, а также две пассажирки иномарок. Еще один несовершеннолетний пассажир Toyota Spacio в тяжелом состоянии госпитализирован в районную больницу.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее два человека погибли в результате столкновения трех автомобилей в Андроповском округе Ставропольского края, еще трое получили серьезные травмы. ДТП произошло 7 января около 19:00 мск на 303-м километре трассы «Кавказ».

Также сообщалось, что массовое ДТП произошло на проспекте Мира в столице. Там сначала столкнулись два автомобиля, затем на этом же месте еще шесть. По данным столичного главка МВД, в первой аварии пострадал один человек.