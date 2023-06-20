Четыре человека взорвались на Тамбовском пороховом заводе

Фото: shutterstock.com

Четыре человека погибли и двое пострадали в результате взрыва в здании Тамбовского порохового завода в Котовске, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. По данным SHOT, взрыв произошел в цехе №3. Последовавший за взрывом пожар быстро ликвидировали.

В здании Тамбовского порохового завода произошел взрыв. В настоящее время есть информация о том, что четыре человека погибли, двое пострадали, — рассказал собеседник ТАСС.

При этом источник Telegram-канала «112» утверждает, что в результате взрыва погибли пятеро человек и пострадали еще 12. По его словам, последовавший за хлопком пожар на площади 1 кв. м. был оперативно ликвидирован.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

Утром 20 июня в отделении Сбербанка в Химках прогремел взрыв. Telegram-канал SHOT сообщил, что 19-летнего подозреваемого в злодеянии вскоре задержал прохожий на улице. Информации о пострадавших не поступало.

На видеозаписях очевидцев можно заметить, что помещение получило незначительные повреждения. Разрушены некоторые плиты подвесного потолка из минерального волокна, находившиеся непосредственно над коробкой пиротехники, на некоторых подоконниках есть горелые следы отрикошетивших запалов.

По данным Telegram-канала «112», мотивом поступка молодого человека стали постоянные звонки с номера 900. Также сообщалось, что ранее он переводил деньги Фонду борьбы с коррупцией (признан в РФ экстремистской организацией, деятельность запрещена).