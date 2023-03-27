Четыре человека пострадали в «пьяном» ДТП со «скорой» в Екатеринбурге Легковой автомобиль столкнулся со «скорой» в Екатеринбурге, четыре человека пострадали

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Екатеринбурге легковой автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи. В результате пострадали четыре человека. Предполагаемый виновник аварии имел признаки алкогольного оньянения. Об этом сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

По имеющимся данным, инцидент произошел вечером 26 марта на улице 8 Марта. 64-летний водитель автомобиля Citroen двигался в сторону улицы Шварца. Он выехал на полосу встречного движения, где задел Nissan, а затем столкнулся со «скорой», ехавшей по вызову к пациенту.

Водитель Citroën был с признаками алкогольного опьянения, его с сочетанной травмой доставили в городскую клиническую больницу № 36. Кроме того, пострадала его пассажирка, женщина 1978 года рождения, ее в состоянии комы доставили в больницу № 23, — говорится в сообщении.

Кроме того, травмы получили врач и фельдшер скорой помощи, они также госпитализированы.

По данным пресс-службы, в машине предполагаемого виновника ДТП было обнаружено несколько емкостей с алкоголем.

Ранее сообщалось, что на западе Москвы произошла авария с участием нескольких автомобилей. Некоторые участники происшествия сбежали с места ДТП.

Также сообщалось, что в ночь на 26 марта в центре Москвы неизвестные подожгли Range Rover. По предварительной информации, злоумышленник облил внедорожник горючей жидкостью и поджег. По словам очевидцев, огонь вскоре перекинулся на соседний автомобиль. По данным СМИ, Range Rover может принадлежать представителю самоуправления Басманного района.