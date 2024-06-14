Четыре человека пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область Гладков: четыре человека пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область

Фото: МО Украины

Село Маломихайловка под Шебекино в Белгородской области дважды за день подверглось атакам дронов-камикадзе, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Четыре мирных жителя пострадали, двое из них получили контузию.

Первый дрон-камикадзе сдетонировал рядом с магазином. Пострадали четыре мирных жителя. Двум пострадавшим с контузией — мужчине и женщине — медицинская помощь оказана на месте, дальнейшее лечение они будут получать амбулаторно. Еще две женщины с закрытыми черепно-мозговыми травмами самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ, — написал губернатор.

По его словам, еще один БПЛА атаковал легковой автомобиль, он в итоге полностью сгорел. Также оказалась посечена стоящая неподалеку машина и забор частного домовладения.

Кроме того, на окраине Шебекино произошел взрыв. Никто не пострадал, в результате обстрела были повреждены 10 частных домовладений и транспортное средство.

Ранее мирный житель погиб при ударе Вооруженных сил Украины из РСЗО по городу Шебекино. Как информировал Гладков, мужчина скончался до приезда медиков. Две женщины получили осколочные ранения, еще один пострадавший — контузию. Местным жителям оказали необходимую помощь.