Четыре человека пострадали при атаке БПЛА на российский регион Оперштаб: четыре человека пострадали при атаке дронов ВСУ на Краснодарский край

Фото: МО Украины

При падении обломков беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Краснодарском крае пострадали четыре человека, передает пресс-служба оперштаба по региону. По данным ведомства, повреждения также зафиксировали на здании автовокзала «Южный» в Краснодаре.

Ночью 21 июня в результате массированной атаки БПЛА на регион были зафиксированы повреждения на зданиях автовокзала «Южный» и котельной, расположенных в Краснодаре. По предварительным данным, в результате падения обломков БПЛА самолетного типа пострадали четыре человека, — говорится в сообщении.

Ранее председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов ОП РФ Владимир Рогов отметил, что над Херсонской областью сбили пять беспилотников ВСУ. ПВО также нейтрализовала ракету ATACMS, уточнил он. Минобороны РФ не комментировало информацию.

До этого в российском оборонном ведомстве объявили, что средства противовоздушной обороны в ночь на 20 июня уничтожили 15 беспилотников ВСУ над регионами РФ. Наибольшее число ликвидированных украинских дронов пришлось на Адыгею — там сбили шесть БПЛА. По три летательных аппарата уничтожили в Брянской области и Краснодарском крае, по одному — над территориями Ростовской, Белгородской и Орловской областей.