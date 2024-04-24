Четыре человека пострадали после взрыва около подмосковной школы

В подмосковном городском округе Лотошино четыре человека получили ранения в результате взрыва баллона от советского противогаза, сообщил источник РЕН ТВ. По словам собеседника телеканала, инцидент произошел на теплотрассе на Колхозной улице.

По данным канала, молодые люди подожгли баллон РП-5М от советского противогаза, предназначенный для получения кислорода и поглощения углекислого газа. В результате он взорвался, медики диагностировали ушибы лбов мужчинам 20 и 21 года, 24-летнему местному жителю осколками посекло ноги, у 18-летнего юноши обе ноги оказались переломаны. Пострадавших доставили в больницу, правоохранители начали проверку по факту случившегося.