Четыре человека пострадали после работы ПВО в Белгородской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что четыре человека пострадали после того, как сработала система ПВО. Ранее в местных пабликах распространялась информация о десяти взрывах и задымлении в центре столицы региона.

Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Есть последствия на земле. На данный момент известно о четырех пострадавших. Бригады медиков доставляют их в больницу, — написал Гладков.

Информации о жертвах нет. На место случившегося выехали экстренные службы.

Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье сообщил, что ПВО сбили ракеты. По его информации, все последствия на земле связаны с упавшими на землю обломками снарядов.

Telegram-канал «Белгород № 1. Люди» опубликовал скриншот сообщения, поступившего, предположительно, от РСЧС. В нем говорится, что на территории региона ведется обстрел и гражданам необходимо спуститься в укрытия.

Губернатор Белгородской области эти сведения не подтверждал. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Накануне Гладков cообщил об обстреле села Новая Таволжанка. По его словам, один из украинских снарядов попал в подвал школы. На место прибыли оперативные службы.

Ранее Гладков показал, как продвигается строительство засечной черты, которая сооружается в связи с напряженной обстановкой и многочисленными обстрелами с украинской стороны. По словам губернатора, работы, которые начались в апреле, ведутся в соответствии с ранее утвержденным графиком.