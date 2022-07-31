Четыре человека погибли во время пожара под Новосибирском

Фото: 54.mchs.gov.ru

В Новосибирской области в результате пожара в жилом доме погибли четыре человека, включая двух детей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ), сообщается на странице регионального управления СКР в соцсети «ВКонтакте».

Пожар произошел в доме по улице Центральной СНТ «Энергетик» Коченевского района в ночь на 31 июля. Во время тушения огня спасатели обнаружили тела 35-летнего мужчины, 29-летней женщины, 11-летней девочки и трехлетнего мальчика.

С места происшествия изъяты электроприборы, фрагменты электрических проводов. Для установления обстоятельств произошедшего назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы.

Ранее сообщалось, что на юге Москвы произошел пожар в хостеле. В результате отравления угарным газом погибли восемь человек. По ходатайству следствия суд арестовал на два месяца учредителя и гендиректора хостела – Рауфа и Элеонору Мироновых. В СКР отметили, что они так и не устранили недостатки, выявленные в ходе проверок, проведенных в хостеле в 2019 и 2022 годах. Это и привело к человеческим жертвам.