Четыре человека погибли в результате пожара в подмосковной деревне Марусино Двое детей и двое взрослых погибли в пожаре в подмосковной деревне Марусино

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четыре человека, в том числе двое детей, стали жертвами пожара в подмосковной деревне Марусино, сообщает телеканал «360» со ссылкой на собственные источники. Погибшим детям было 7 и 10 лет. Отмечается, что в результате пожара также пострадали две женщины в возрасте 35 и 63 лет. Причины возникновения возгорания в двухэтажном здании неизвестны, проводится проверка.

Инцидент произошел в ночь с 21 на 22 ноября. По данным телеканала, в результате пожара погибли четыре человека, 35-летняя женщина получила термический ожог верхних дыхательных путей. Также пострадала 63-летняя женщина, она получила травму ноги, пытаясь выбраться из охваченного огнем здания.

Как сообщалось ранее, на северо-востоке Москвы загорелось одноэтажное нежилое помещение, в котором находились автомобили. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров. К тушению пожара были привлечены свыше 50 человек и 17 единиц спецтехники. Позднее возгорание удалось полностью ликвидировать.

В минувший понедельник, 20 ноября, на северо-западе российской столицы загорелась квартира в многоэтажном жилом доме на улице Генерала Глаголева. По данным оперативных служб Москвы, в результате происшествия погиб один человек.