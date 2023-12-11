Четыре человека погибли в ДТП в Югре

Фото: Госавтоинспекция Югры

Четыре человека погибли и еще двое пострадали в результате ДТП с участием двух автомобилей в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Югры. Причиной аварии стала усталость одного из водителей, который в итоге не справился с управлением.

ДТП произошло накануне на 43-м километре автодороги Нижневартовск — Радужный. Там столкнулись автомобили Kia Rio и УАЗ, водитель которого выехал на встречную полосу движения.

В результате ДТП 24-летний водитель Kia и три его пассажира: 20-, 31- и 44-летние мужчины погибли, а водитель УАЗ и 28-летний пассажир получили травмы, — говорится в сообщении.

В Госавтоинспекции указали на то, что в момент аварии все находившиеся в автомобиле Kia люди не были пристегнуты ремнями безопасности. В полиции призвали водителей не пренебрегать безопасностью во время движения, строго соблюдать правила дорожного движения и не садиться за руль в состоянии утомления.

Ранее сообщалось о столкновении автомобилей Nissan и Kia в деревне Вялино Тульской области. В результате погибли два человека — водитель Nissan и пассажирка, находившаяся в салоне Kia. Водитель последнего авто был госпитализирован.