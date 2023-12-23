Четыре человека погибли в ДТП в Ростовской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Четыре человека погибли в результате ДТП в Ростовской области, сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД. Авария произошла на 35-м километре автодороги Ростов — Ставрополь, там столкнулись легковой автомобиль Great Wall и микроавтобус.

В результате ДТП погибли на месте до приезда скорой медицинской помощи водитель автомобиля Great Wall и его пассажир, водитель микроавтобуса и его пассажир, — говорится в сообщении.

В ГИБДД добавили, что обстоятельства ДТП устанавливаются. По предварительным данным, авария произошла по вине водителя Great Wall, который не справился с управлением и допустил столкновение с микроавтобусом.

Помимо четырех погибших, в ДТП пострадали 14 человек, передает ТАСС со ссылкой на Минздрав России. Из них 11 госпитализированы в состоянии средней тяжести. Троим медицинская помощь оказана амбулаторно.

Ранее сообщалось, что трое детей и двое взрослых погибли в ДТП в Ростовской области. По предварительным данным, автомобиль Volkswagen Polo выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком MAN. Из пяти человек, которые ехали в легковом автомобиле, четверо погибли на месте. Получившая травмы 14-летняя девочка скончалась в больнице.