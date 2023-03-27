Четыре человека погибли в ДТП в Пензенской области

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Столкновение двух легковых автомобилей произошло на трассе в Сердобском районе Пензенской области. В результате погибли четыре человека, еще двое пострадали. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции по региону.

Инцидент произошел 26 марта в 18:10 на 46-м километре автодороги Тамбов — Пенза — Беково. Столкнулись автомобили Toyota Land Cruiser, которым управлял мужчина 1976 года рождения и Lada с водителем 2002 года рождения.

В результате происшествия водитель и три пассажира автомобиля Lada — мужчины 1995 и 2004 годов рождения и женщина 1999 года рождения — от полученных телесных повреждений скончались на месте. Водитель и пассажир автомобиля Toyota Land Cruiser — женщина 1975 года рождения — получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение, — говорится в сообщении.

ГИБДД начало проверку по данному факту.

Ранее сообщалось, что Екатеринбурге легковой автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи. В результате пострадали четыре человека. Предполагаемый виновник аварии имел признаки алкогольного опьянения.

Также сообщалось, что на западе Москвы произошла авария с участием нескольких автомобилей. Некоторые участники происшествия сбежали с места ДТП. Обстоятельства инцидента устанавливаются.