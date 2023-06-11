Четыре человека погибли в ДТП в Крыму

Фото: t.me/mvdCrimea82

Место ДТП

В Крыму в результате ДТП погибли четверо взрослых и еще четверо детей пострадали, сообщили NEWS.ru в пресс-службе регионального МВД. Авария произошла на трассе Береговое — Бахчисарай. По предварительным данным, женщина за рулем Kia выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Renault.

Около 10:10 в Бахчисарайском районе на автодороге Береговое — Бахчисарай водитель автомобиля Kia выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с движущимся навстречу автомобилем Renault. В результате ДТП погибли женщина — водитель автомобиля Kia, водитель и два взрослых пассажира из Renault. Также пострадали четверо несовершеннолетних, находившихся в Renault, — сообщили в ГУ МВД по Крыму.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства выясняются. На опубликованных кадрах с места происшествия видны поврежденные автомобили участников ДТП.

Ранее двое российских туристов скончались в результате ДТП в Паттайе. По данным местных СМИ, по прибытии врачей 18-летняя девушка и 23-летний молодой человек еще были живы, но медикам не удалось их спасти. Пара попала в аварию на автомобиле Toyota Altis, когда ночью на высокой скорости машина слетела с трассы и врезалась в пальмы.