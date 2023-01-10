Четыре человека погибли в ДТП в Калмыкии

Фото: 08.мвд

Четыре человека погибли в результате столкновения внедорожника Mercedes GLS с грузовым автомобилем DAF в Калмыкии. ДТП произошло утром 10 января в Малодербетовском районе, на 95-м километре федеральной автодороги Р-22 «Каспий», сообщается на сайте республиканского главка МВД.

По предварительным данным, водитель внедорожника не справился с управлением, автомобиль выехал на обочину и врезался в стоявший грузовик.

В результате столкновения от полученных травм на месте происшествия скончались водитель и три пассажира легкового автомобиля Mercedes, — говорится в сообщении.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее похожий случай произошел в Братском районе Иркутской области. Там столкнулись КамАЗ и Mazda Capella. В результате погибли четыре человека, ехавшие в легковом автомобиле. Водитель и пассажиры грузовика не пострадали.