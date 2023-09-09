Четыре человека погибли в ДТП в Иваново Четыре человека погибли, один пострадал в результате ДТП в Иваново

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четыре человека погибли в результате ДТП в городе Иваново, сообщает ГУ МЧС по региону. Еще один человек пострадал. По данным ведомства, на улице Куконковых в районе дома № 90 автомобиль въехал в стену дома.

Автомобиль врезался в дом. В результате ДТП погибло четыре человека, один человек пострадал. <...> Личности устанавливаются, — говорится в сообщении.

Пострадавший госпитализирован в областную клиническую больницу. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что фура врезалась в группу велосипедистов-подростков и сопровождающую машину на трассе «Скандинавия» перед поселком Огоньки в Ленобласти. Среди погибших как минимум двое подростков, восемь человек пострадали, из них семеро детей. Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

До этого в Волгограде на «танцующем» мосту разбилась семья. Женщина за рулем автомобиля Renault не справилась с управлением и въехала в дорожный отбойник. В результате ДТП погибли двое детей 10 и 11 лет. Еще одна девочка в возрасте 14 лет, а также управлявшая машиной женщина попали в больницу.