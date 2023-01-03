Четыре человека погибли в ДТП в Алтайском крае

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Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в результате ДТП в Алтайском крае. Еще один человек пострадал, его состояние оценивается как тяжелое, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. Авария произошла в районе населенного пункта Поспелиха.

Автомобиль ВАЗ-2110 выехал на встречную полосу движения и столкнулся с Lexus. Жертвами аварии стали люди, находившиеся в ВАЗ: мужчина, женщина и двое детей в возрасте пяти — семи лет.

В другом автомобиле пострадал водитель — его зажало рулем.

Накануне смертельное ДТП произошло в Кемеровской области. Там при столкновении легкового и грузового автомобилей погибли пять человек. В числе жертв аварии один ребенок.

1 января шесть человек пострадали в ДТП на юго-востоке Санкт-Петербурга. По предварительным данным, виновником аварии является водитель каршеринга. Он находился за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения.