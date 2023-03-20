Четыре человека погибли в ДТП с фурой в Архангельской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Архангельской области в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля погибли четыре человека, включая двое детей, сообщает пресс-служба МВД РФ. В ведомстве добавили, что еще одному ребёнку, шестилетней девочке, удалось выжить. В пресс-службе уточнили, что она была отправлена в больницу с тяжёлыми травмами. ДТП произошло на федеральной автодороге A-215 неподалёку от поворота на посёлок Летнеозерский.

По предварительной информации, водитель грузовика DAF, двигаясь в направлении Каргопольского района, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с легковым автомобилем Hyundai, — сообщила пресс-служба МВД по региону.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем смерть двух или более человек. Обстоятельства произошедшего уточняются.

16 марта пять человек погибли, еще шестеро пострадали в массовом ДТП в подмосковной Кашире. На 132-м километре трассы Р-22 столкнулись три легковых автомобиля. В региональном главке МВД пояснили, что авария произошла из-за выехавшего на встречку автомобиля.

Ранее на востоке Москвы столкнулись шесть автомобилей, один из которых грузовой. В результате ДТП травму получили девятилетний ребенок и взрослый. Пострадавших передали медикам скорой помощи.