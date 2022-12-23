Четыре человека погибли в ДТП под Тюменью

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В Тюменской области четыре человека погибли при столкновении легкового и грузового автомобилей, сообщается на странице регионального управления ГИБДД в соцсети «ВКонтакте». Еще один человек пострадал и доставлен в больницу.

ДТП произошло на 378-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Hyundai уснул за рулем, машина выехала на встречную полосу и столкнулась с большегрузом Volvo.

Все жертвы аварии — водитель и трое пассажиров — ехали в Hyundai. Четвертый пассажир выжил. Информации о его состоянии нет.

Ранее под Волгоградом произошло ДТП с участием микроавтобуса и КамАЗа. В результате аварии погибли два пассажира автобуса. Еще четыре человека, включая семилетнего ребенка, были госпитализированы.

В Хабаровском крае самосвал столкнулся с пассажирским автобусом. В ДТП пострадали десять пассажиров автобуса, пятерым из которых потребовалась госпитализация.