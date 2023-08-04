Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Волгоградской области

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Жертвами аварии на трассе в Суровикинском районе Волгоградской области стали четыре человека, сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по региону. Авария произошла на ФАД «Волгоград — Каменск-Шахтинский» в ночь на пятницу, 4 августа, говорится в Telegram-канале ведомства. 70-летний водитель Toyota Auris выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с Renault Logan под управлением 48-летнего водителя.

В результате ДТП на месте скончались водитель и 44-пассажир Toyota, 30-летняя пассажирка автомобиля Renault. Водитель автомобиля Renault скончался в больнице, — говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Всего за последние сутки на территории Волгоградской области произошло четыре ДТП с тяжкими последствиями, в которых погибли четыре человека и пострадали двое.

Как сообщалось ранее, 1 августа на Ленинском проспекте в Москве произошло смертельное ДТП с участием грузовика. По данным департамента транспорта российской столицы, водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в отбойник. От полученных травм он скончался.