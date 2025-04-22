Четыре человека погибли в аварии с цементовозом в Татарстане

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четыре человека погибли при наезде цементовоза на несколько легковых автомобилей в Апастовском районе Татарстана, сообщила пресс-служба МВД республики. Отмечается, что ДТП произошло на участке дороги Казань — Буинск — Ульяновск.

Водитель грузового автомобиля Foton, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на остановившиеся на запрещающий сигнал светофора автомобили Sollers, Lada, КамАЗ и Opel, — говорится в сообщении.

Ранее семь человек погибли при столкновении рейсового автобуса с грузовиком недалеко от Бангкока. При этом более 30 человек пострадали. Отмечается, что автобус следовал из курортного города Районг, расположенного на восточном побережье страны, в город Нонгкхай. ДТП произошло в провинции Прачинбури недалеко от Бангкока. После столкновения с фурой автобус загорелся.

До этого в Кемеровской области грузовик КамАЗ выехал на встречную полосу и врезался в автобус. В результате погиб водитель пассажирского транспорта. По предварительным данным, мужчина за рулем тягача не справился с управлением. ДТП произошло на 23-м километре трассы Новокузнецк — Мыски — Междуреченск.