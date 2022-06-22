Четыре человека погибли при взрыве боеприпаса во Владимирской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа сообщил о гибели троих военнослужащих и гражданского специалиста при взрыве боеприпаса во Владимирской области. Сообщается, что детонация произошла при проведении разгрузочно-погрузочных работ на территории арсенала. Возникший в хранилище пожар потушен.

Угрозы другим объектам и близлежащим населенным пунктам нет. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в штабе ЗВО.

Как уточнил ТАСС представитель отделения скорой помощи Киржачской районной больницы, инцидент произошел в воинской части в поселке Барсово, при взрыве пострадал еще один человек, который находится в реанимации в состоянии средней тяжести. В администрации Киржачского района сообщили, что на месте происшествия работают представители УФСБ и военной прокуратуры.

Ранее двое детей нашли в Октябрьском районе Приморского края старый снаряд. Из-за неосторожного обращения с ним произошел взрыв, в результате которого один ребёнок погиб, ещё один получил тяжёлые ранения и впоследствии умер в больнице. В Следственном комитете Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).