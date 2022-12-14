Четыре человека погибли при столкновении скорой помощи с грузовиком

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Четыре человека погибли при столкновении машины скорой помощи с грузовиком на трассе Томск-Мариинск, сообщили корреспонденту NEWS.ru в региональном отделе ГИБДД. По данным инспекции, при аварии карета скорой помощи загорелась. На месте происшествия работает полиция. Число пострадавших и обстоятельства ДТП устанавливаются.

По предварительной информации грузовой автомобиль двигался со стороны села Турунтаево, а карета скорой медицинской помощи двигалась со стороны города Томска в город Асино. В результате ДТП произошло возгорание. По предварительным данным в автомобиле скорой медицинской помощи погибло 4 человека. На месте происшествия работают сотрудники полиции, обстоятельства и количество пострадавших устанавливаются, — сообщили в ГИБДД.

Ранее в Кировской области произошло смертельное ДТП. Два человека погибли в результате столкновения «Газели» с грузовиком на трассе «Вятка». По сведениям инспекции, жертвами аварии стали водитель и пассажир маршрутки.

В Пермском крае ранее перевернулся автобус с пассажирами. В результате ДТП пострадали два человека. Автобус следовал в Пермь из Александровска, на заснеженной дороге он съехал в кювет и перевернулся.