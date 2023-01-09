Четыре человека погибли при столкновении грузовика и иномарки под Иркутском

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Братском районе Иркутской области при столкновении КамАЗа с Mazda Capella погибли четыре человека, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. По данным ведомства, все погибшие находились в иномарке, в то время как водитель и пассажиры грузовика в аварии не пострадали. По факту произошедшего ведется проверка.

Инцидент произошел 9 января в 10:00 (05:00 по московскому времени) на 264-м км федеральной автодороги «Вилюй».

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся необходимые действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее на 10-м километре трассы Давлеканово — Толбазы в Давлекановском районе в Башкирии столкнулись встречные Lada Priora и Renault Symbol. В результате ДТП погибли два человека. Очевидцы рассказали, что водитель Lada Priora решил совершить обгон в запрещенном месте, в результате чего произошло столкновение.

До этого в Чувашии в ДТП с микроавтобусом Ford Transit и автомобилем Kia Rio погибла пассажирка легковушки. В МВД уточнили, что всего в результате аварии пострадали десять человек, из которых трое дети.