Четыре человека погибли при столкновении грузовика и автобусов в Карелии

Фото: Полиция Карелии

Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком и двумя микроавтобусами в Карелии, сообщает республиканское МВД. Еще двое получили травмы. Авария произошла около 15:40 на 680-м километре федеральной трассы «Кола».

В 40 километрах от города Сегежи столкнулись грузовой автомобиль с прицепом и два микроавтобуса. В результате столкновения погибли 4 человека, 2 пострадавших в тяжелом состоянии доставлены в Сегежскую ЦРБ, — говорится в сообщении.

Водитель легковушки до этого сбил двух дорожных рабочих в Томске и врезался в стоящий рядом автомобиль ГАЗ. В момент происшествия автодорожники проводили ремонт проезжей части. Один из них скончался на месте. За рулем находился ранее неоднократно судимый и лишенный прав 37-летний гражданин.

Ранее сообщалось, что в центре Хабаровска автобус протаранил машину скорой помощи, у которой были включены маяки и сирена. Тем не менее водитель не заметил автомобиль с красными крестами. В результате двое медиков получили ушибы.

До этого двойная авария произошла на МКАД. 38-летний водитель автомобиля Honda врезался в машину, которая ранее остановилась на трассе из-за ДТП с другим транспортным средством. В результате аварии один человек госпитализирован в тяжелом состоянии. Также травмы получил водитель Honda.