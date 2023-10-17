Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме на Кубани

Фото: t.me/mchs_kuban

Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Брюховецком районе Краснодарского края, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. По данным ведомства, возгорание происходило на площади 81 кв. м. Сейчас пожар ликвидировали. Обстоятельства произошедшего выясняются.

При одном из возгораний в Брюховецком районе погибли четыре человека. Сообщение о пожаре по улице Южная хутора Сапова Балка поступило в 21:49 16 октября. На место незамедлительно выехали подразделения МЧС России. По прибытии к месту первых подразделений установлено, что горит жилой частный дом на площади 81 кв. м. В 22:04 пожар локализован на площади 81 кв. м, а в 22:41 он был полностью ликвидирован, — говорится в сообщении МЧС.

Как уточняет «Кубань 24», двое погибших — несовершеннолетние. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура организовала проверку.

Ранее сообщалось, что сразу две квартиры загорелись в многоэтажном доме Ленинского района Екатеринбурга. По словам очевидца происшествия, сотрудники МЧС уже приехали на место происшествия и пытаются ликвидировать возгорание. Информации о пострадавших не поступало.