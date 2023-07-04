Четыре человека погибли в ДТП со школьным автобусом в Коми

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Республике Коми опрокинулся школьный автобус, в результате ДТП погибли четверо взрослых, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источники в экстренных службах. Еще 15 человек, в том числе дети, получили травмы различной степени тяжести.

По предварительным данным, автобус вез школьников из техникума, где они были на экскурсии в рамках проведения профориентации. Водитель при повороте не заметил лесовоз и столкнулся с ним.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства аварии.

Ранее пять человек погибли в результате ДТП с участием двух автомобилей в Свердловской области. Автомобили Hyundai Solaris и Mitsubishi Outlander врезались в друг друга, после чего один из них загорелся.

До этого в Челябинске маршрутка с людьми перевернулась после столкновения с КамАЗом. Пострадали девять человек, включая одного ребенка. Шесть из них были госпитализированы, еще троим оказали медицинскую помощь на месте.