В Дагестане в ДТП погибли четыре человека, в том числе ребенок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четыре человека, в том числе пятилетний ребенок, погибли при столкновении легковушки Hyundai Solaris с грузовиком в Дагестане, сообщили в пресс-службе МВД региона. На месте работают оперативники. Обстоятельства происшествия выясняются.

В результате ДТП водитель Hyundai Solaris и трое его пассажиров, в том числе 5-летний ребенок, от полученных тяжких травм скончались на месте происшествия, — говорится в сообщении.

Ранее в отделе ГИБДД Томской области сообщили, что четыре человека погибли при аварии с участием скорой помощи и грузовика на трассе Томск-Мариинск. По данным инспекции, после столкновения карета скорой помощи загорелась.

До этого в Кировской области произошло смертельное ДТП. Два человека погибли в результате столкновения «Газели» с грузовиком на трассе «Вятка». По сведениям инспекции, жертвами аварии стали водитель и пассажир маршрутки.