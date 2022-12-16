Четыре человека погибли и 17 пострадали в ДТП с автобусом под Хабаровском

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Четыре человека погибли и 17 пострадали в аварии с автобусом в Нанайском районе Хабаровского края. Автобус съехал в кювет и перевернулся, сообщает РЕН ТВ.

ДТП произошло на 178-м км трассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. В автобусе находились вахтовики, работники одного из предприятий района. Они ехали на работу в село Малмыж. На месте работают экстренные службы.

Накануне региональное ГУ МЧС объявило об ухудшении погодных условий на территории края. Сильнее всего стихия ощущается в северных районах региона, где фиксируют осадки и сильный ветер до 30 м/с. Жителям рекомендовано соблюдать правила личной безопасности в связи с прохождением циклона и образования снежного наката, заносов.

Ранее на трассе Томск — Мариинск в столкновении скорой помощи и грузовика погибли четыре человека. Все погибшие находились в автомобиле скорой, который загорелся в результате ДТП.