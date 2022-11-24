Четыре человека отравились угарным газом в Кабардино-Балкарии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четыре человека отравились угарным газом в Кабардино-Балкарии. Инцидент произшел в сельском поселении Кенже близ Нальчика. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По имеющимся данным, трое пострадавших — дети. Возраст не уточняется. Все четверо госпитализированы. Информации об их состоянии не приводится.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Иваново в результате отравления угарным газом скончались 10-летняя девочка и ее мать. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Сотрудники ведомства проводят проверку.

До этого трое детей отравились угарным газом в Московской области в поселке Аргуново. В доме случилось замыкание из-за обогревателя. В помещении находились два мальчика и годовалая девочка, их госпитализировали.