Четыре человека и грузовик едва не утонули в Туве из-за сильного течения В Туве спасатели вытащили из реки едва не перевернувшийся грузовик с людьми

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Туве спасатели вытащили из реки Балыктыг-Хем грузовик с четырьмя людьми, сообщили в пресс-службе МЧС России. Отмечается, что машина едва не перевернулась из-за сильного течения. Сотрудники экстренных служб отбуксировали грузовик. В результате произошедшего никто не пострадал.

Чуть не утонули… В Тыве грузовик переезжал вброд реку Балыктыг-Хем и застрял. Счет шел на секунды: сильное течение могло перевернуть грузовик, спасения ждали четыре человека. Оперативно прибывшие сотрудники 21-й пожарно-спасательной части МЧС России отбуксировали машину и всех спасли, — сказано в сообщении.

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