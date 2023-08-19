Четыре человека пострадали при взрыве в детдоме в ЛНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четыре человека получили ранения в результате взрыва гранаты в детском доме-интернате в Луганской Народной Республике, сообщило региональное управление МЧС в своем Telegram-канале. Информации о возрасте и состоянии пострадавших пока нет.

Произошло одно социально-значимое происшествие, связанное со взрывом ручной гранаты на территории детского дома-интерната, в результате которого пострадали четыре человека, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в детдоме, находящемся в Краснодоне, уточняет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По предварительным данным, гранату в детдом принес один из постояльцев.

Накануне сообщалось, что в центре Донецка произошел взрыв вблизи школы. В результате погибли трое строителей и еще трое получили ранения.

В начале июля силовики предотвратили теракт в городе Новая Каховка Херсонской области. В ФСБ уточнили, что взрывное устройство было заложено на детской площадке. Оно было собрано на основе тротиловой шашки, начинено поражающими элементами и готово к применению. Специалисты обезвредили бомбу на месте с помощью робототехнического саперного комплекса.