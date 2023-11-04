Четыре беспилотника сбили над Белгородской и Курской областями Российские ПВО за ночь уничтожили четыре беспилотника ВСУ на территории России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зенитный пушечно-ракетный комплекс (ЗПРК) «Тунгуска-М1»

Киев в ночь на 4 ноября предпринял новую попытку атаковать беспилотниками объекты на территории России, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, российские системы ПВО за ночь уничтожили четыре дрона ВСУ над Курской и Белгородской областями.

Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Белгородской и Курской областей, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ сбили вечером 3 ноября над Белгородской областью. По данным Минобороны РФ, украинский БПЛА был перехвачен средствами ПВО.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков привел данные об атаках ВСУ на Белгородскую область 2 ноября. Глава региона сообщил, что приграничные с Украиной села были атакованы ВСУ из минометов, а также при помощи дронов со взрывчаткой и беспилотников самолетного типа.

Глава Брянской области Александр Богомаз также сообщил, что с начала спецоперации регион подвергался обстрелам со стороны Украины 1273 раза. В результате было разрушено 37 жилых домов и еще сотни различных зданий получили повреждения. В их числе школы, детские сады, магазины, промышленные объекты и хозяйственные постройки.