Четырех россиян осудили за убийство медведицы и троих медвежат

Суд в Иркутской области признал четырех россиян виновными в незаконной охоте: мужчины разорили берлогу медведицы, убили ее и троих медвежат, после чего сделали фотографии на фоне тел животных, сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД. По информации издания, с браконьеров могут взыскать более 800 тысяч рублей.

Все четыре фигуранта дела получили три года условно, а также запрет на охотничью деятельность. У них также конфисковали ружья.

Ранее сообщалось, что группа браконьеров застрелила в Иркутской области медведицу и трех медвежат, которые находились в спячке. Процесс расправы над животными злоумышленники сняли на видео. Инцидент произошел в Баяндаевском районе Иркутской области. Браконьеры забрались в берлогу семьи медведей, пока они находились в спячке, и застрелили четверых животных. Свои действия они снимали на видео, а после, вытащив туши на поверхность, сделали ряд снимков.

Злоумышленники были задержаны после того, как на трассе инспекторы ГИБДД при проверке внедорожника обнаружили в багажнике четыре шкуры и лапы медведей. Водитель заявил, что нашел содержимое в лесу. После этого правоохранители вышли на браконьеров, которыми оказались четверо мужчин в возрасте от 21 года до 47 лет.