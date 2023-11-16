Четверых российских судей заподозрили во взятках Председателя районного суда и троих судей Ростова-на-Дону заподозрили во взятках

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Ростове-на-Дону председателя суда Советского района и еще троих судей заподозрили в коррупции, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Предполагается, что они брали взятки за вынесение решений в интересах взяткодателей.

Председателя Советского районного суда Ростова-на-Дону Коблеву Е. Г., а также судей Батальшикова О. В., Цимакалову Н. В. и Маслова А. С. подозревают в коррупции, — сказал собеседник агентства.

Как уточняется, по месту работы и жительства судей прошли обыски. Решение о возбуждении в отношении них уголовного дела будет принято на основании постановления Высшей квалификационной коллегии судей.

Ранее сообщалось, что суд арестовал обвиняемого во взятках начальника УМВД России по Выборгскому району Ленобласти Романа Ильина. Во время обысков на рабочем месте и дома у него нашли и изъяли более 1 млн рублей и свыше $2000. Следствие установило причастность полицейского к получению систематических взяток на протяжении двух лет. По предварительным данным, общая их сумма превысила 8 млн рублей.

До этого был задержан начальник колонии в Саратовской области по подозрению в получении крупной взятки. По информации регионального управления СКР, он вымогал деньги у родственников одного из осужденных. Возбуждено уголовное дело.