«Четвертый выстрел в лоб»: Кадыров дал совет силовикам в работе с бунтами Кадыров предложил стрелять в лоб участникам массовых беспорядков

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе расширенного совещания правительства заявил, что участников массовых беспорядков следует задерживать, но возможно применять против них и огнестрельное оружие. По его словам, силовикам можно делать три предупредительных выстрела в воздух, а четвертый — в лоб. Видео с совещания Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале.

Зачинщиков нужно немедленно задерживать. Но есть и другой вариант. Или сделайте три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требование закона, — четвертый выстрел сделайте в лоб. Больше не выйдут. Это мой приказ, — сказал глава Чечни.

Обращение главы региона было адресовано представителям Росгвардии и МВД республики, подготовивших доклад к совещанию. Тема обсуждалась в контексте массовых беспорядков, произошедших в аэропорту Дагестана 29 августа.

Ранее зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что для предотвращения таких беспорядков властям следовало бы более включенно работать с молодыми людьми. По его словам, слабые места в единстве народа используются недоброжелателями.