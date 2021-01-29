Четверть петербуржцев переболели коронавирусом

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Татарстан

В Казани задержанную на митинге 23 января девушку заставили раздеться для досмотра в отделе полиции, пишет inkazan.ru . Как рассказал очевидец, девушка отказывалась раздеваться, однако один из начальников отдела пригрозил ей «впаять» срок за неповиновение. Тогда задержанная была вынуждена снять верхнюю одежду, лифчик и остаться в одних трусах.

Башкирия

В Башкирии суд приговорил к исправительным работам родителей девятилетнего мальчика за его избиение. Как пишет Mkset , прохожие обратились в полицию, когда увидели, как мужчина и женщина бьют ребенка на улице.

Нижегородская область

Журналисты NewsNN разбирались, как отличить представителей «нищенской» мафии. По словам собеседника, «на паперти» Нижнего Новгорода невозможно встретить обычного нуждающегося человека. Это либо мошенники, либо люди, которых заставляют попрошайничать, — фактически рабы.

Удмуртия

pixabay.com

В Ижевске мужчина может сесть в тюрьму на два года за кражу чугунных люков. Как пишет udm-info.ru , всего он похитил 13 люков на сумму 65 тыс. рублей.

Ростовская область

В Ростовcкой области мужчина получил год ограничения свободы за неумышленное убийство годовалой дочери, пишет rostovgazeta.ru . Он оставил открытой канистру с бензином, из которой попила девочка.

Приморье

В Приморье за убийство амурского тигра задержали двух мужчин, пишет vostokmedia.com . Они выпотрошили хищника и хранили его тушу дома.

Омская область

Главу района в Омской области заставили вернуть 1,4 миллиона рублей в бюджет. Как пишет gorod55.ru , такая сумма накопилась в результате начисления незаконных премий. Выписывать деньги главе района могли только по рекомендации Совета депутатов, однако там никаких распоряжений не давали. Прокуратура подала заявление в суд, но чиновник вернул деньги до начала разбирательств.

Оренбургская область

Оренбуржцы массово отказывались от отдыха в родном регионе в 2020 году. Как пишет 56orb.ru , в области зафиксировали резкое снижение спроса на краткосрочную аренду загородных домов, баз и коттеджей для отдыха более чем на 13%. При этом в других регионах этот показатель увеличился.

Карелия

В поселке Медвежьегорского района Карелии одинокую женщину-инвалида бросили «на произвол судьбы» после выписки из больницы. Как сообщает karelinform.ru , она не может ходить и живёт в доме, который месяц не отапливался. О ситуации узнал центр управления регионом по Карелии и добился того, чтобы женщину отправили в отделение временного проживания КЦСОН.

Тюменская область

Тюменка чуть не перевела миллион рублей мошенникам, которые позвонили ей 317 раз. Как пишет nashgorod.ru , женщине сообщили, что на неё оформили кредит и попросили перевести деньги на подозрительный счёт. По данным полиции региона, в Тюмени поступает около 13 заявлений о мошенничестве в сутки.

Хабаровский край

В Хабаровске транспортные полицейские изъяли более семи килограммов наркотиков. Как сообщает transsibinfo.com , правоохранители отчитались, что в прошлом году было зафиксировано 63 факта незаконного сбыта наркотических средств — это на 103,2% больше, чем в 2019 году.

Ставропольский край

Сотрудники УФСИН Ставрополья за кражу 50 миллионов рублей получили условные сроки. Как пишет newstracker.ru , исправительная колония заключила договор об аренде оборудования для изготовления консервов, которые должны были поставляться в другие учреждения УФСИН по региону. В действительности оборудование передано не было, а выплаченные деньги участники сговора украли и поделили. За это они отделались условными сроками до 3,5 года.

Челябинская область

Общественники из Челябинска вышли с протестом к вице-премьеру РФ Виктории Абрамченко, но правительственный картеж не остановился, чтобы пообщаться с активистами. Как пишет kursdela.biz , ранее обеспокоенных граждан не пустили на встречу к Абрамченко, которая приезжала посмотреть на челябинские свалки. По словам активистов, до 2024 года город задохнется из-за выбросов.

ХМАО

Жилые дома и несколько промышленных предприятий Сургута остались без отопления из-за прорыва теплотрассы самосвалом. Как пишет muksun.fm , водитель грузовика во время проезда под трубой теплотрассы забыл опустить кузов после выгрузки снега. Машина зацепилась за трубу и встала на дыбы.

Волгоградская область

Население Волгоградской области сократилось за год почти на 15 тысяч человек. Как пишет novostivolgograda.ru , Росстат пока не указывает, какими были основные причины «вымирания» волгоградцев — естественная смертность, отрицательная миграция или что-то ещё.

Свердловская область

В Екатеринбурге на иномарку упала ледяная глыба. Эксперты отмечают, что автомобиль не подлежит восстановлению. Как пишет издание tagilcity.ru , автомобиль был эвакуирован в гаражное помещения для независимой экспертной оценки. Гражданин написал заявление в управляющую компанию, чтобы прислали представителя для присутствия на экспертизе.

Санкт-Петербург

В Петербурге коронавирусом переболели около 1,5 миллиона человек. В декабре прошлого года специалисты оценивали количество переболевших в миллион человек. Как пишет newia.ru , по данным исследования, проводившегося на репрезентативной выборке горожан, почти у 24% человек выявлены антитела к коронавирусу COVID-19.

Хакасия

В Абакане загорелась детская больница, детей эвакуировал медперсонал. Подразделения пожарных незамедлительно выехали к месту. К тому времени 20 человек персонала и больные — 40 детей — были эвакуированы из загоревшегося здания, сообщает newkhakasiya.online .

Новосибирская область

Электрички на станциях в Новосибирской области сбили двух человек. Один из них погиб. Как пишет atas.info , мужчина шёл по путям в сторону станции Болотной. Машинист заметил пешехода и применил экстренное торможение, но тормозного пути не хватило.