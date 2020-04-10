Четвероклассники растрогали до слёз педагога футболками с похвалой

Четвероклассники в Подольске растрогали до слёз учительницу школы имени Подольских курсантов, устроив ей необычный и милый флешмоб. Дети подготовились к дистанционному уроку, надев футболки с надписью «Ирина Михайловна, вы — классная».
Некоторые ученики подготовили плакаты с такой же надписью, некоторые прокричали фразу, когда педагог начала видеоурок. Учительница была растрогана, в ответ она сказала детям, что очень любит их и скучает по ним,
Ранее NEWS.ru сообщал, что министерство просвещения рекомендовало школам не учитывать оценки, полученные в последней четверти, при расчёте годовой успеваемости учащихся. Об этом сообщил замминистра просвещения России Виктор Басюк.
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