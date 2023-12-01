Четвероклассник надышался газом из баллончика и умер Babr Mash: в Иркутской области школьник умер после того, как надышался газом

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В селе Баяндай Иркутской области четвероклассник умер после того, как надышался газом из баллончика, сообщает Telegram-канал Babr Mash. В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Канал отмечает, что четверо школьников решили подышать газом из баллончика в бане частного дома. Один из мальчиков потерял после этого сознание, после чего сестра вызвала скорую. Канал добавляет, что через некоторое время школьник скончался.

Ранее в городе Конаково Тверской области девятиклассник надышался дезодорантом и умер. Отмечается, что школьник возвращался домой и решил в подъезде опробовать его. Но он переусердствовал и потерял сознание. По данным некоторых СМИ, мальчик состоял в подразделении по делам несовершеннолетних и был судим за кражу.

До этого региональное управление Следственного комитета России сообщило, что в Саратовской области семилетний ребенок умер из-за игр с фломастером. Школьник засунул в рот колпачок, который попал в дыхательные пути, после чего ребенок начал задыхаться. Следователи проводили проверку по факту гибели несовершеннолетнего.

Как уточнили в ведомстве, ЧП произошло в селе Константиновка Краснокутского района. Задыхающегося ребенка обнаружили его родители, которые экстренно доставили сына в больницу. По прибытии в медучреждение мальчик не подавал признаков жизни, врачи констатировали его смерть.