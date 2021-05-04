Четвероклассник изнасиловал 9-летнюю девочку на глазах у братьев

https://static.news.ru/photo/510bd0ca-ad81-11eb-8d35-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Краснотурьинске Свердловской области 12-летний школьник изнасиловал 9-летнюю девочку на глазах у двух своих братьев и друга. Об этом сообщило издание E1.RU со ссылкой на местных жителей.

Подростки заманили девочку в лес в районе подсобного хозяйства. Старший из братьев повалил жертву на землю, раздел и совершил изнасилование на глазах у других. После этого девочка пришла на работу к матери и рассказала о случившемся. Ребёнка отвезли в больницу. Соседи охарактеризовали школьницу как спокойную и доверчивую и уточнили, что вместо отца у неё отчим.

О семье братьев известно, что ранее на учёте они не состояли. Семья бедная, их 39-летняя мать работает дояркой в Богословском совхозе, воспитывает сыновей одна. Все подростки учатся в школе № 10.

В настоящее время школьник, совершивший изнасилование, находится под домашним арестом. Уголовная ответственность ему не грозит из-за возраста.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Махачкалы, подозреваемого в совершении действий сексуального характера в отношении детей. 6 марта 2021 года работающий парикмахером мужчина, предположительно, домогался двоих мальчиков девяти и десяти лет, которых родители привели на стрижку. Его задержали республиканские полицейские.