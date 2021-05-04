Четвероклассник изнасиловал 9-летнюю девочку на глазах у братьев

В городе Краснотурьинске Свердловской области 12-летний школьник изнасиловал 9-летнюю девочку на глазах у двух своих братьев и друга. Об этом сообщило издание E1.RU со ссылкой на местных жителей.
Подростки
О семье братьев известно, что ранее на учёте они не состояли. Семья бедная, их 39-летняя мать работает дояркой в Богословском совхозе, воспитывает сыновей одна. Все подростки учатся в школе № 10.
В настоящее время школьник, совершивший изнасилование, находится под домашним арестом. Уголовная ответственность ему не грозит из-за возраста.
Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Махачкалы, подозреваемого в совершении действий сексуального характера в отношении детей. 6 марта 2021 года работающий парикмахером мужчина, предположительно, домогался двоих мальчиков девяти и десяти лет, которых родители привели на стрижку. Его задержали республиканские полицейские.